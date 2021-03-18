美國聯準會（FED）明確宣示2023年前不升息，市場打了穩心針，美股四大指數同步翻揚，道瓊指數首度站上3.3萬點關卡，美國標普500 VIX期持續下挫，在台股交易、連動該期指的期富邦VIX（00677U）ETF今（18）日淨值與股價同寫歷史新低，淨值最低2.15元，股價最低2.42元大跌逾10％。

美股持續創歷史新高，市場不恐慌、呈現樂觀態度，引發代表恐慌指數的美國標普500 VIX期指走低，期富邦VIX今日股價也出現大跌走勢，最低來到2.42元跌幅達10.37％，隨後由於美國標普500 VIX期指小幅拉升，期富邦VIX也回升至約2.47元跌幅小收斂。

今天期富邦VIX ETF淨值及股價都跌破去年1月間低點。證交所提醒投資人留意，若近30個交易日該ETF平均淨值掉到2元以下，將會面臨下市清算，提醒投資人注意淨值表現及市價與淨值的溢價幅度表現。

(工商 )