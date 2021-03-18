捷迅（2643）17日董事會通過去年財報，公告109年度集團年營收為37.02億元，年增15.05％，稅後淨利為2.13億元，EPS達7.15元，年增55.43％，創下連續11季成長的優良績效，寫下營收、獲利雙雙破新高，也為掛牌僅5年立下一個里程碑。公司高階表示，過去股利都在五成上下，今年或許會加碼，下一次董事會會做出決定。

捷迅總經理孫鋼銀表示，過去一年經營團隊與所有同仁在不畏疫情所帶來的各種艱困挑戰下，業績仍能持續成長，除合作多年的客戶持續穩定出貨及新進客戶訂單的加乘效果外，更陸續簽訂年度專案包機，搭配短期包艙服務等策略，為長期支持的客戶，尋找足夠且穩定的艙位，協助客戶不需受疫情影響而擔憂物流所帶來的不便。

去年疫情之初，捷迅雖未承接低階防疫物資包機，但並不影響整體業績。相對的，為服務客戶，增設了印度與菲律賓駐點客服人員，隨時掌握貨況，滿足客戶各類需求，提供更快速等應變方案，而新增武漢仙桃子公司也在計畫規範中迅速成長。捷迅秉持著以往一貫的經營理念，不快速增設海外據點，以踏實有計劃的節奏來提高市占率。

展望110年，孫鋼銀認為空、海運市況預估仍會持續維持高檔到第三季，運價、貨量也會有一定程度的增加，即使疫情隨著疫苗施打而獲得控制，空、海運也已自去年的經驗中摸索出一套因應機制，不致恢復疫情前極低運價水準，亦不影響公司的營收與獲利目標，展望110年，捷迅除努力保持現有成績外，也有絕對信心挑戰營收獲利再成長。

(工商 )