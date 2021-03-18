打炒房，行政院祭出房地合一2.0修法，據政院版條文，適用範圍將回溯至2016年起取得房地，預售屋也比照，至於何時出售案件要以2.0版方式課稅，未來將由行政院視房市變化訂定生效日。

行政院版房地合一2.0版修正草案，11日已送交立法院審議，拚本會期完成修法，為抑制短期炒作房價行為，將適用重稅的「短期交易」案件認定期間拉長，未來持有2年內就出售房地將重課45%，持有2年以上、未滿5年出售則課35%，並將預售屋及特定股權交易納入適用。

房地合一2.0版方案曝光後，外界高度關注「日出條款」如何訂定，包含適用案件範圍是否回溯以及何時生效。

而根據行政院版修正條文，只要是2016年起取得的房地，等未來修法完成生效，都要適用2.0版課稅，預售屋、特定股權交易也比照適用。

由於現行2016年起取得的房地，就屬於房地合一案件，出售時的計稅方式、稅率，要按房地合一規定課徵，等於2.0版適用範圍與現行完全一致。

不具名官員說明，考量2.0版若再訂出一個新的時間點來區分適用範圍，例如規定今年7月取得房地才適用，不向前回溯，稅制、稽徵作業將過於複雜，同時可能引發搶買潮，為了不適用2.0版，短期炒作者可能搶在7月前快買房，反而使房市需求更升溫。

官員表示，為不造成反效果，因此將房地合一2.0版適用範圍回溯至2016年起取得者，與現行範圍一致，這些案件如果在條文生效日後「出售交易」，持有期間未滿5年者都要課35%或45%重稅。

至於條文生效日，將由行政院視房市變化情形，審慎考量後決定。

以目前版本來看，房地合一2.0版回溯至2016年起取得案件適用，影響最大將是近1、2年才買入打算短期炒作的投機客。

假設2019年元旦才取得房屋，到今年元旦持有期間已滿2年，根據現制適用稅率為20%，但等房地合一2.0版生效，持有期間必須再拉長到5年以上才能避開重稅，否則出售稅率將上升至35%。（編輯：趙蔚蘭）1100318

(中央社)