美國情報單位今天表示，具種族動機的極端分子和武裝激進團體是最致命的國內恐怖主義威脅，同時警告，這些威脅可能在今年滋長壯大。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）發布的評估報告指出，出於種族動機的極端分子最可能對一般民眾發起重大攻擊事件，而武裝分子則一向以警察、政府人員和建築物為目標。

這項報告彙集美國聯邦調查局（FBI）、國土安全部（DHS）和國家反恐中心（NCTC）等情資，內容指出，鼓吹白人種族優越論的國內極端分子，可能與外國極端團體有所接觸，並有少數美國激進分子曾到國外，與海外相關團體建立聯絡網。

情報單位表示，其他引起政府調查員關切的國內極端分子類別，還包括動物保護及環保人士、反墮胎抗議人士、無政府主義者，以及一些自稱「主權公民」、自認不受政府管轄和法律約束的人。

相關單位又說，最近的政治與社會發展，諸如前總統川普及其支持者聲稱去年總統選舉存在舞弊，還有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，以及1月6日國會大廈遭攻擊事件餘波，加上各種陰謀論，「幾乎肯定會刺激」國內一些極端分子「試圖在今年訴諸暴力」。

民主黨籍聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）聲明表示，一些社群平台助長網路激進化，幫助白人至上主義分子、暴力極端團體和武裝運動組織吸納成員及策劃行動，甚至有跨洲合作的案例。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1100318

(中央社)