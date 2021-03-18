一名年近7旬的外籍男性，因頭頂上長了數10個紅色皮疹，起初以為是一般濕疹，在外買藥擦都不見好轉，因此前往台北榮總就醫，經北榮皮膚部醫師何翊芯診斷後才發現，原來是罹患日光性角化症，最後因病灶數量多、範圍大，採用光動力療法，經2次治療後已明顯改善，恢復健康頭皮。

日光性角化症是一種很常見的癌前病變，何翊芯表示，好發在中老年人，且男性多於女性，成因與長期陽光曝曬有關，全球分佈以歐美、澳洲為主，約有6至7成的人會罹病，國內則因東方人種黑色素較深，但仍有3至4成的比例。

何翊芯說，日光性角化症好發在頭頸部、顏面、前臂及手背，外觀通常是不規則的紅色底斑，表面粗糙或角化異常，麟屑厚且不易剝離，患部大多無症狀或合併輕微搔癢感。

何翊芯指出，日光性角化症若放著不處理，很可能會轉變成鱗狀上皮細胞癌，應積極治療，過去針對日光性角化症多採用冷凍、電燒、汽化雷射或是手術切除，但有些病患的病灶範圍大、邊界不清楚，無法完整治療，這時候就需要透過光動力療法來進行。

所謂光動力療法就是在病灶上塗感光藥物，需在遮蔽光線的環境下等待藥物累積於腫瘤足夠的時間，約2到3小時，接著再經醫師用伍氏燈確認病灶有確實吸收感光藥物而發出螢光後，再進入照光階段，以特定波長的光線來激發感光藥物，透過化學反應產生對細胞有毒性的自由基，進而殺死癌細胞。

何翊芯指出，一般病患都需要進行2個療程，每次療程約15到30分鐘，治療完後病患要在48小時內避免光照，等待感光劑代謝掉後就能恢復正常生活，不過光動力療法目前尚未納入健保給付，治療時需自費，每次療程8000元，還需搭配藥費合併計算，目前平均要費約2萬多，但還是會依各廠商的藥膏不同而有不同訂價。

(中時 )