綠委賴惠員今日於立院內政委員會討論《跟騷法》時，詢問內政部次長陳宗彥「你長得那麼帥，可是你常常傳簡訊給我，那算不算騷擾我？」陳宗彥急忙回答「我沒有常常傳簡訊給你。」引發現場一片笑聲。

內政委員會今日討論《跟蹤騷擾防制法》草案，賴惠員指出，落實社會安全網，針對糾纏犯罪防治來立法是一大關鍵，上週也有多位綠委在38婦女節召開記者會，指出其法律訂定的必要性。

賴惠員表示，有關刑法部分，現在法務部跟司法院似乎不認同此法的推動，警政署是執法的第一線，但似乎對於定義有困難，民眾若報案，警方要如何認定是騷擾行為？

賴惠員說，像是陳宗彥長那麼帥，可是你常常傳簡訊給我，這算不算騷擾？陳宗彥當場笑出聲並表示「我沒有常常傳簡訊給你」。賴惠員說「我當然知道你沒有常常傳給我，但你若常常傳給我，我內心當然很高興。」

賴惠員表示，自己要表達的意思是，警方受理案件的SOP到底要如何處理及認定？而衛福部對於受害者的保護又可以做到什麼程度？

衛福部次長李麗芬回應，現行法令有《家暴法》、《性侵害防制法》、《性騷擾防制法》等等。賴惠員說，而心理上的療育應該由衛福部來做，但第一線還是由警方來處理，警政署恐缺乏專業且會有警力不足的問題。

警政署長陳家欽坦承，警方確實會負擔比較多的勤務壓力，未來如果《跟騷法》修法通過，希望跨部會合作，司法機關也要一起加入，也希望法律制定能更完善，對婦女也比較有保障。

(中時 )