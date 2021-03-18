逾70萬份藻礁公投連署書今天送達中選會！已遠遠超過二階連署所需的19萬餘份，可望成案並在8月28日「公投日」中舉行，藻礁公投領銜人潘忠政說，已收到70萬3504份的連署書送抵中選會，希望在公投之前執政黨應反思、不要用謊言治國，否則這個社會會永遠對立、空轉，「我們沒有顏色，如果說有顏色的話那就是粉紅色。」

「公投形式已無法撤案」，潘忠政指出，今天送件後也開啟與政府溝通的大門，希望至少要召開聽證會，至於要由負責海洋保育的海委會、開發的經濟部或是立法院等皆可以，期待政府應提出有誠意的方案，讓環團、民眾滿意後就形同撤案。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，無論藻礁公最後成功與否，民進黨勢必成為最大的輸家，如果藻礁公投贏了，是人民用選票教訓背離環保核心價值的民進黨；如果萬一藻礁公投輸了，民進黨將被貼上破壞千年藻礁烙印，創黨核心價值將被摧毀。

「在公投結束前，中油應停止施工」，台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，目前公投第2階段有逾70萬人連署，這不僅是民意的展現，更凸顯三接設址在大潭藻礁，並非沒有疑義，呼籲在公投出爐前，所有的海域工程應立即停工，行政院也應立即提出其他替代方案。

環境法律人協會理事長張譽尹說，曾經請求依文資法啟動自動地景審議程序、野保法劃設野生動物保護區，但政府卻互踢皮球，從不啟動審議程序，公民團體請求召開聽證會釐清爭點，但政府卻失信於民，公民團體只好訴諸全民公投，希望尋求生態棲地保護與能源轉型時程的決策平衡。

(中時 )