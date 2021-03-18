三星電子與加拿大電信運營商SaskTel簽訂5G網路設備獨家供應合約。該公司使用華為的LTE設備，但三星卻拿下其5G網路訂單。因此，業界認為此次合作具有重要意義。

三星電子16日表示，將向SaskTel獨家供應5G基站、多入多出射頻技術及虛擬化核心設備等。5G虛擬化核心設備的作用是同時處理5G和4G數據流量，以助有效管理網路資源。這是三星首次向海外出口該設備。

三星電子計劃最早從明年開始為SaskTel提供5G商用服務。SaskTel的執行長Doug Burnett表示：「我們確信三星電子將以尖端的5G技術為基礎，打造穩定優質的網路環境。因此，我們決定選擇三星作為5G網路獨家供應商。」

他還補充道：「更快、更穩定的5G通信技術將為遠程辦公、在線教育及遠程醫療虛擬問診提供支持，並使SaskTel的用戶能夠充分體驗到全新5G終端產品，包括三星Galaxy S21 Ultra 5G等設備。」

三星電子加拿大公司總裁Jeff Jo強調：「我們很高興與SaskTel合作在加拿大推出三星電子的5G網路解決方案」，「我們將通過提供先進的5G解決方案，積極支持建設SaskTel的5G網路。」

華為在5G設備市場市占排第一，並且一直是SaskTel的LTE基礎設施供應商。但SaskTel卻選擇三星作為其5G設備的獨家供應商，因而有特殊重大意義。

據市場研究機構德爾奧羅集團的統計，在2019年全球的5G基站市場市占方面，華為以 2.6%位居首位。愛立信和諾基亞緊隨其後，分別占24.5%和18.3%。三星電子的5G基站市場佔有率為16.6%，排名世界第四。

去年1月，三星電子宣佈收購5G網路解決方案提供商Teleworld Solutions等，正在加強其在北美市場的5G投資。今年1月，三星的5G基站獲得美國國家安全局（NSA）旗下美國國家訊息安全保障合作組織（NIAP）安全認證，尚屬業界首次。該產品也被列入加拿大國防部旗下通信安全局（CSE）的安全設備認證名單。

此外，三星電子於去年9月贏得美國最大電信運營商Verizon的7.9兆韓元（約1971億新台幣）的網路設備供應合約。這是韓國通信設備行業歷史上最大的單筆單一出口合約。並且，該公司於2019年12月與Videotron簽訂了5G行動通信基站獨家供應合約，從此進軍加拿大市場。去年6月，還被加拿大三大行動通信運營商之一TELUS選為5G供應商。

儘管SaskTel的訂單比TELUS的合約規模小，但使用華為LTE設備的企業決定與三星合作，從這一點來看，具有重要意義。公司相關人士表示：「使用三星電子的5G技術，即可在短短6秒鐘就能下載一部4GB的高清電影」，「我們將繼續挑戰5G技術的極限，為全球用戶提供最優質的通信服務。」

(中時新聞網)