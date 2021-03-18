一位妙齡女網友在論壇《Dcard》發文指出15日凌晨4時許，她和朋友聚會完自大稻埕騎車返回南港家中時，突遭到一位警察尾隨，一路跟到住處樓下，並上前盤查身分，讓女網友感到相當困惑與害怕。對此，松山警分局回應，員警懷疑女子酒駕才緊跟在後，盤查則是因女子闖紅燈，將把此事列為案例，替局內警員再教育執勤技巧。

據了解，一名妙齡女網友在論壇《Dcard》發文，內文指出，15日凌晨4時許，剛結束在朋友家中的聚會，自大稻埕騎機車沿著市民大道返家，行經華山文創園區時，女子發覺後方緊跟著一名警察，甚至警察還會刻意保持距離，防止被察覺。

女網友指出，當時她穿著短褲與皮外套，也許看起來有些像酒後騎車，但她並無任何不法行為，並不擔心警察盤查；女網友透露，警察卻一路尾隨她直到南港區的住家，並在住家樓下攔下她，指稱她闖紅燈，要求配合酒測，女子矢口否認，警察則突然改口「這單算了」，便逕自騎車離去。

女網友疑惑，警察的轄區有如此大範圍？一路自台北市中正區的華山到南港區全都是範圍？女網友說，「人民的保母不該是讓人心安的嗎？回家的整路上都讓我覺得超不舒服，就像個變態狂在跟蹤，還更怕他會不會對我濫用公權力。」

對此，松山警分局回應，當時該位蘇姓警員15日凌晨4時36分發現該名女子，懷疑女子酒駕，才採取尾隨並伺機攔查，一路跟了7公里，直到南港區研究路二段時，發現女子闖紅燈才上前攔查，絕無起色心尾隨。

警方也強調，蘇姓警員在2020年酒駕取締29件，屬相當積極且認真；至於為何不選在停等紅燈時臨檢，警方則回應，因法規規定要有不法行為才能實施臨檢，但路上並無設置臨檢站點，女子也無現行違規，警員才一路尾隨。

警方指出，針對蘇姓警員爭取酒駕取締績效尾隨民眾之案例，將列為分局案例，加強教育局內警員執勤技巧；而跨區領用械彈並未依規定通報，該日值日副所長未落實管制勤務等缺失，將依規定予以懲處。

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(中時新聞網)