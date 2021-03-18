開發金(2883)法說會後，法人看好公司已收購中壽(2823)56%股權，有助於ROE在資本轉換過程中將穩定向上，資本運用效益提高。法人估今年開發金稅後淨利200億元，年增逾5成，EPS挑戰1.33元。

開發金何時完成100%收購中壽，開發金總經理龐德明表示，將觀察市場情況與價格，目前未決定時程；而舊總部辦公大樓處分利益約80億元可望在第三季入帳。法人給予12元的目標價。

股利方面，開發金控表示將以穩定的股利政策優先考量，參考過去開發金的股息發放率與每股配發股利金額，預估開發金每股配發現金股利0.55~0.6元，現金殖利率達5.5~6％，具現金殖利率概念。開發金旗下中壽近日將向金管會申請發放現金股利，中壽2019年發放現金股利0.6元及股票股利0.6元，2020年中壽稅後獲利155.5億元，市場期待今年的股利至少能參考去年。

(時報資訊)