王鴻薇揭「民進黨電力謊言」紀錄。（黃福其攝）

「民進黨電力謊言」簡表。（國民黨提供）

近十年再生能源發購電量占比。（國民黨提供）

108年台電發購電量結構圖。（國民黨提供）

109年台電發購電量結構圖。（國民黨提供）

109年再生能源發購電量占比圖。（國民黨提供）

【LIVE直播】國民黨召開「民進黨成藻礁殺手 欺騙社會五大罪狀」記者會｜2021.03.18

「珍愛藻礁公投」70萬份連署書今送進中選會，國民黨上午開「民進黨成藻礁殺手」記者會，公布民進黨以造謠、雙標、卸責、跳票、抹黑等五種手段，在護藻礁公投議題欺騙社會的「五大罪狀」，並公布民進黨歷年的「電力謊言」，指蔡總統宣稱「2025年再生能源發電要佔 20％」一定跳票。

文傳會主委王育敏說，民進黨「造謠」包括持續炒作「核四遷址台中」的荒謬說法；指三接站開發面積在馬政府是232公頃、蔡政府則是 23公頃，蔡總統還在臉書大言不慚說「我們大幅修改前政府的232公頃開發面積，現在只剩下原規劃的十分之一。」誤導外界，塑造民進黨主動縮小開發面積的假象，實際上卻是2017年民進黨政府送進環評就是232公頃，因環評委員反彈、在野黨強力監督及環團抗議，龐大壓力下才縮減開發面積，蔡政府上下把被迫更改的結果，說嘴成自己主動的政績，欺騙國人。

她說，有意參選2024的桃園市長鄭文燦聲稱，2014年4月核四封存後，沒人主張大潭海岸劃為自然地景。其實鄭文燦參選桃園市長時， 2014年8月14日出席環團「為千年藻礁討公道」記者會，就與與會者共同主張「應將桃園沿海27公里藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景，避免無法復原的人為破壞。」如今鄭竟睜眼說瞎話，完全不認帳，桃園市府更玩文字遊戲，回應稱不能把「自然地景」與「暫定自然地景」混為一談。

王育敏說，「雙標」就是民進黨桃園立委鄭文燦批評立法院衛環委員會踩藻礁，但當天包括含民進黨立委蘇巧慧等幾位綠委、經濟部次長曾文生都在現場探勘，蔡總統2013年也同樣踩上藻礁；其實藻礁並不易被「踩」壞，但三接工程確是滅絕藻礁的生態浩劫。「卸責」則是民進黨持續聲稱國民黨應提出整體能源方案，根本「完全執政、不負責任」，提不出護藻礁公投若通過，政府替代方案為何？不能雙手一攤，高喊會缺電來恐嚇大眾。

台北市議員李柏毅說，「跳票」就是指蔡總統「非核家園」目標的「2025年再生能源發電要佔20％、天然氣發電要占50％」。但台電連年提升燃煤、燃氣發電的佔比，結果109年再生能源發購電量僅占台電系統5.8％，甚至較前108年下降，顯示蔡英文的能源支票極可能跳票。其實蔡英文3月10日才在民進黨中常會談話「大約再5至6年，再生能源發電占比可以達到20％」，等同自己已坦承2025不可能達標。

李柏毅說，蔡政府躁進推綠能，產生諸多後遺症，包括光電侵佔農地，到西海岸遍布風機侵佔漁場等抗爭頻傳，本週剛發生雲林台西民眾因不滿風電機工程距離村落太近，拉白布條抗議並和警方爆發推擠等情事。

文傳會副主委王鴻薇說，「抹黑」就是民進黨在野時標榜與社運、環保團體理念一致，但珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政連日遭1450網軍、民進黨前桃園市議員王浩宇攻擊，潘的臉書也頻被檢舉而遭限制。王鴻薇也出示圖表，指民進黨從2013年至今，每年都稱不缺電，如今卻要人民在缺電、藻礁二選一，證實民進黨能源政策是一路欺騙；短期內簽出70萬份連署，已打腫蔡政府的臉，蔡政府應釋善意，先暫停三接站工程，等候828公投揭曉結果。

王育敏說，蔡政府因施政不好，被幾項公投威脅政權，因此要下鄉辦 305場大內宣，呼籲全民828站出來公投，展現人民意志。

(中時 )