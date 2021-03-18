壽司郎推出名字有「鮭魚」同音字即可免費吃壽司的活動，引起軒然大波，全台各地掀起改名潮，昨天共有135人為此促銷活動而改名，對此，業者則表示，當初構想活動時就想過有人會因此而改名，但沒想過會這麼多人，不過越多人越好。

日本迴轉壽司業者壽司郎推出「愛の迴鮭祭」活動，在活動期間內只要名字中有「鮭魚」的同音字，1字9折、2字5折，若有「鮭魚」同音字就能整桌上限6人，免費吃壽司，促銷活動引爆「鮭魚之亂」，全台各地許多民眾都跑去戶政事務所改名字。

截至17日各縣市民政局統計，台北市20人、新北市26人、桃園市14人、新竹縣市合計5人、台中市22人、彰化縣1人、雲林縣3人、嘉義1人、台南市13人、高雄市29人、屏東縣1人，總共至少135人為此改名。

根據《ETtoday》的直播，昨天約有200位的鮭魚先生、小姐前往壽司郎來用餐，整體消費金額多少不便透露。業者表示，此次活動的熱烈程度超出原先預期，本就有想多會有人為此改名，但沒想過會是這麼多人。另業者表示，越多人越好，希望今天客人比昨天還更多。

根據我國《姓名條例》規定，字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因，可更改名字，不過每人一生「以3次為限」，且將名字改回原名，仍以第2次改名計算，一旦次數用光，恐怕就真的「實至名鮭」了。

(中時新聞網)