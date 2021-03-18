國民黨前主席朱立倫今天偕同全台24個公益組織，舉行結盟儀式，盼解決高齡照護與居住問題，被視為參選黨主席的起手式。對此，朱立倫強調，民眾所期待的國民黨領導人，要能強力監督在野黨，整合地方力量，贏得2022地方選舉，「心中沒有2022，絕對沒有2024」，他呼籲現任主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、智庫副董事長連勝文等，都要共同協助要參選2022的朋友。

睽違1個多月後，國民黨前主席朱立倫首次面對媒體，今天上午偕同他創辦的銀光協會，與全台24個熟齡設計組織公益合作，朱致詞時說，「只要有共同目標，一定能夠合作、結盟」，希望為銀髮族打造「3安1自主」，也就是安定、安全、安心、自主的安居生活。

此場記者會被視為朱立倫參選的起手式，而朱立倫也將於下周展開下鄉活動。面對媒體詢問參選黨主席一事，朱立倫未正面回應，但多次強調，藍營支持者希望國民黨能扮演好在野黨角色，持續強力監督民進黨，因此他不願介入黨內的紛擾，而民眾或藍營支持者也最討厭看到國民黨內鬥、紛爭。

朱立倫說，他看到外界說國民黨要正面對決，他認為絕無此事，反之應該全面合作，而不是正面對決或終須一戰。他表示，這一兩年來，他持續在全台各地做公益活動，下周要去台東綠島，拜會地方首長與地方人士。

他指出，目前大家共同關心的是2022年大選，他到地方一定會去徵詢大家的意見，希望以他過去擔任過黨主席、地方首長的經驗，協助地方首長或有意參選的朋友，號召大家支持他們或整合地方力量。

「心中沒有2022，絕對沒有2024」，朱立倫說，今天眼睛如果只看著2024，就沒有2022，國民黨就是因為無法腳踏實地地爭取民眾支持，扮演在野黨角色，才讓支持者失望。

他呼籲現任主席江啟臣與歷任主席，前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、智庫副董事長連勝文等，大家都責無旁貸要全力正面合作，共同協助要參選2022的朋友，2022打贏，國民黨才有未來。

(中時 )