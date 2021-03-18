1名網友控訴他的弟弟患有身心障礙、聽力受損，在學校屢次遭1名男同學霸凌毆打，第1次傷到眼角膜，第2次則是鎖骨骨折，臉上、耳後有大片紅色印記，疑似遭賞耳光，而原因竟是弟弟沒聽到對方說話；對方家長事後還囂張地要求弟弟轉學至特殊學校，並嗆說「「有種就找議員來」，讓網友氣憤且無奈。

該網友在臉書「爆料公社」發文痛訴，他的弟弟先天聽力受損，日前在學校遭到同班1名男同學肢體推打欺負，他的弟弟被打到左側鎖骨骨折，還遭賞巴掌、攻擊頭部；他公開弟弟受傷的照片，照片中弟弟左手裹上繃帶，臉頰和額頭上留有紅色印記，耳後甚至受傷流血，頸部和耳後都有紅腫情況。

該聽障生遭毆打霸凌，第1次傷到眼角膜，第2次則是鎖骨骨折，臉上、耳後有大片紅色印記，疑似遭賞耳光。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友說，霸凌的男同學一直是學校問題人物，之後對方的家長到學校後，竟說他的弟弟「既然聽力不好有障礙，為什麼可以讀一般學校」，要求弟弟轉學，甚至嗆說「不然有種就找議員來，不然沒人能管得動我兒子」；該網友將此事公開在網路上，校方才出面解決，他還控訴校方不嚴正看待，只希望私下和解。

該網友說，類似案件已發生不只1次，上次弟弟是眼角膜受傷，而學校老師竟回應「當下被打的時候怎麼沒求助？」老師認為男孩子打鬧很正常，讓他不解為何不檢討霸凌者，「我弟弟被打成這樣，難道不能正當防衛嗎？抓傷對方就說是打架不是霸凌？還提到我弟弟身心障礙理應去更適合的學校上課」。

(中時新聞網)