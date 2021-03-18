雖因新冠肺炎疫情影響，去年就該舉辦的東京奧運只能暫停，如今企盼今年夏天能登場，而有別於賽事的暫緩，東奧幕後團隊這些時日都沒有停下腳步，不斷發想並修改著企劃，不料又爆醜聞，東京奧運創意總監佐佐木宏爆出準備開幕式時，對棉花糖女星渡邊直美做出過分的企劃，被外界轟爆根本歧視，他因此道歉下台。

東奧創意總監佐佐木宏，原本是大型廣告公司創作者兼導演，在業界頗有聲望，代表作是里約奧運閉幕式時，是他提案讓時任日本首相的安倍晉三，扮演任天堂經典電玩角色「超級瑪莉」上場，讓他因此在國際間出名，也因此接下這次東京奧運創意總監的重責大任。

據日媒《日刊體育》報導，佐佐木宏是東奧開幕、閉幕式負責人，被爆出他去年3月在工作群組發起一個提案，希望用「奧林匹克」的諧音「奧林Pig」，找身材圓潤的當紅諧星渡邊直美在開幕式扮演豬並表演，還貼了很多張豬的表情符號。

這個提案首先就被工作人員反對，覺得太超過，最終佐佐木只能撤回提案，但此事之後仍被爆出，外界譁然，佐佐木宏也認了此事，外界群起痛譙他歧視，鬧出大風波，昨(3/17) 奧運組織委員會公布佐佐木宏的道歉聲明，他表示對於數個月來拚了命準備將到來的奧運開幕式的夥伴們，感到非常抱歉，透露已致電會長橋本聖子請辭，至於渡邊直美方面「是怎麼道歉都道歉不完」，只能下台負責。

(中時新聞網)