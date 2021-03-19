美國聯邦準備理事會（Fed）上調今年經濟成長預測，並維持低利率環境，激勵美股再創歷史新高，台股同受激勵，盤中大漲百餘點，重回漲升軌道之上。

截至11時，加權股價指數上漲145點、為16361點，成交值新台幣1984億元，電子股重回主流地位，台積電穩在平盤之上，股王大立光、鴻海領軍衝刺，指數再度進逼前波高點16579點，成交值也有明顯增溫。

分析師表示，Fed上調今年經濟成長預測，且有意繼續維持低利率，美債殖利率、恐慌指數VIX聞訊下滑，促使美股3大指數走揚，道瓊工業指數與S&P 500指數收盤再創新高紀錄，對近期受到美債殖利率飆升衝擊的科技股而言，警報可望暫時解除。

法人指出，外資近期頻頻在電子權值股提款，在美國利率政策變數塵埃落定下，外資資金是否回流需密切關注，此外，短線融資持續增加，是否對籌碼面造成變數，也恐對短線走勢造成影響。（編輯：張均懋）1100318

(中央社)