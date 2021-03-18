《英雄聯盟》各大賽區春季例行賽進入尾聲，4大賽區中，北美賽區(LCS)已完成例行賽的賽程，並搶先在本周末進行季後賽；歐洲賽區(LEC)同樣已經完成例行賽，不過季後賽安排在3月的最後一周開打；中國賽區(LPL)、韓國賽區(LCK)則尚在進行例行賽倒數第2周的賽事。本周賽事精彩可期，運彩算是誠意十足，加開了不少的單場賽事，以下是其中4場單場賽事的分析，提供給朋友們參考：

3/18(四)16:00 DWG戰隊@GEN.G戰隊 (韓國賽區)

DWG戰隊(DWG)戰績14勝1敗，排名第1；GEN.G戰隊(GEN)戰績10勝5敗，排名第2。DWG目前在LCK仍然還是近乎無敵的存在，有了去年世界大賽的歷練，DWG選手在今年賽季的表現更加完美，從KDA數據來看，平均每局4.5(擊殺數15.7、死亡數11.7、助攻數36.7)居LCK之冠，更高出GEN的3.7(擊殺數12.9、死亡數10.5、助攻數26.2)一個檔次；相信對DWG來說，他們的目光已不僅止於LCK的冠軍，5月在冰島舉行的季中邀請賽(Mid-Season Invitational，MSI)冠軍，才是他們真正的目標。本次比賽，除非DWG教練在B/P階段(Ban/Pick)犯傻，否則DWG沒有輸的理由。看好DWG能拿下勝利，推薦可買不讓分「DWG戰隊」勝。

3/19(五)19:00 巨龍[email protected]戰隊 (韓國賽區)

巨龍X(DRX)戰績9勝5敗，排名第4；T1戰隊(T1)則是以1場的勝差(8勝7敗)緊追在後，排名第5，在各隊的應賽場數僅剩下3~4場的情況下，DRX和T1已確定晉級季後賽。DRX前場比賽對上農心紅軍(NS)意外以1：2落敗，DRX教練的B/P應該是輸掉比賽的主因，另外，下路ADC選手BAO和輔助Becca表現不理想也是原因之一。至於T1，前場比賽對上GEN，Faker果真如預期披掛上陣並助T1以2：0拿下勝利，順利將隊伍帶入季後賽；不過，眼前季後賽晉級的問題雖然解決了，但T1目前仍未找到能在LCK奪冠的勝利方程式，估計接下來的比賽，Faker再次上場救火的機會應該不大，教練團為了訓練新人、並找出T1最強的陣容組合，可能還是會有過度變換陣容、選手間配合不易的問題。本場比賽，兩隊都有不利的條件，但考慮到T1過去在春季賽中常有倒吃甘蔗的表現，推薦可買不讓分「T1戰隊」勝。

3/20(六)19:00 滔博電競@皇族RNG (中國賽區)

滔博電競(TES)目前戰績10勝3敗，排名第3；農曆年後TES連戰皆捷，現已拿下7連勝，前場比賽(3/13)對上排名第2的EDG戰隊(EDG)以2：1拿下勝利，打野一哥Karsa仍是隊伍的領導核心，加上369在上路壓制EDG的聖槍哥Flandre，是TES勝利的重要關鍵。至於皇族RNG(RNG)，在3/6的比賽中，同樣以2：1擒下EDG並登上聯盟排名第1的王座，雖然在後續的比賽中輸給了擁有「神之B/P」教練Chashao的京東電競(JDG)，不過RNG目前仍以11勝2敗的戰績穩坐聯盟王座，從KDA數據來看，RNG平均每局5.1(擊殺數15.6、死亡數10.8、助攻數39.2)居全聯盟之冠，本季在打野選手Wei加入後，解決RNG後期決策的難題，也讓RNG一躍成為LPL的一線強隊。整體來看，TES和RNG兩隊有頗多相似之處，兩隊的領導核心都是打野選手、兩隊都擁有全聯盟最頂尖的雙C組合(TES：knight及JackyLove、RNG：Cryin及CALA)、兩隊都很擅長打團戰。前任王者與現任王者的對決，肯定是場龍爭虎鬥、精彩可期，考慮到TES目前7連勝，打得正順，看好TES能繼續連勝，推薦可買不讓分「滔博電競」勝。

3/21(日)4:00 TSM戰隊@TL戰隊 (北美賽區)

4大賽區中搶先進入季後賽(又稱為季中對抗賽，Mid-Season Showdown)的北美賽區，由北美兩大勁旅TSM戰隊(TSM)、TL戰隊(TL)，共同敲響季後第1場比賽的戰鼓。不同於例行賽的BO1(一局定勝負)制度，季後賽改採BO5，也就是5局3勝的制度，這種制度非常考驗教練B/P的功力、選手角色池的深度，以及選手的穩定度(長時間進行比賽的專注力及抗壓力)，當然，也是最能考驗出隊伍整體包括後勤人員(教練、分析師等)實力強弱的賽制。回歸正題，先說TSM，例行賽戰績12勝6敗，排名第2；本季在輔助選手SwordArt加入後，隨著選手間的溝通問題逐漸被解決，TSM的表現如倒吃甘蔗，越來越好。至於TL戰隊，例行賽戰績同樣12勝6敗，從KDA數據來看，平均每局5.1(擊殺數13.8、死亡數9.1、助攻數32.7)甚至居聯盟之冠，同樣表現不俗。綜合來看，從兩隊在例行賽交手的紀錄來看，TSM的贏面較大(TSM兩次對上TL都能取勝)，不過，TSM的上路選手Huni和下路ADC選手Lost兩人的表現「輪流」不穩定，是隊伍的隱憂，在BO5的制度，兩人非常可能會被對手TL針對，他們的表現將成為決定比賽勝負的關鍵。本場比賽，兩隊實力差距不大，看好TSM有機會拿下勝利，推薦可買不讓分「TSM戰隊」勝。

(中時新聞網)