賴香伶表示，三接的天然氣儲存槽與連結棧橋正如火如荼施工中，呼籲經濟部應停工等待公投結果。（黃世麒攝）

「珍愛藻礁」公投連署已達70萬份，連署團體今像中選會提案，民眾黨立法院黨團呼籲，朝野應理性務實面對公投，不要有政治力干擾。（林縉明攝）

「珍愛藻礁」公投連署已達70萬份，藻礁公投議題已成為全民關注焦點，甚至成為朝野攻防議題，民眾黨立法院黨團認為，藻礁公投連署是民意的展現，不應該用藍綠對立看待，政府更不應該用沒三接就會沒電、支持藻礁就是擁核派等言論情緒勒索，呼籲朝野要以理性務實的態度來面對公投，別讓公投議題受到政治力干擾。

民眾黨立委賴香伶、蔡壁如、張其祿今舉行「公投護藻礁，藍綠別失焦」記者會，賴香伶指出，有關藻礁的訊息，執政黨、經濟部、台電的回應反覆，造成難以辨識正確的資訊不斷流傳，像是三接站是否興建影響電力供應程度，台電稱2.4％，經濟部卻說會影響6％，類似的訊息謬誤不斷出現，只透過網路帶風向，無助於政府與環團的充分溝通。

賴香伶呼籲蔡政府，在充分揭露資訊是有效溝通的前提，除中油與台電，公開透明各種基礎數據資料、預測計算公式，讓各種訊息的判斷有真實性基礎，提供正確的資料與資訊能讓人民所知，並盡速舉辦座談會、公聽會，讓環保團體及相關部會說明。

蔡壁如說，蔡政府近期以沒三接就會沒電、沒三接就是擁核派等言論，捍衛三接開發的政策，雖然能源轉型問題必須要面對，但政府不可以用情緒勒索，逼得大家必須二選一，希望藻礁公投，就是藻礁公投，不應該淪為藍綠對決下的犧牲品。

面對珍愛藻礁、重啟核四等公投議題，民眾黨主席柯文哲昨裁示成立公投專案小組，該小組召集人張其祿說，接下來內部將會形成四大公投議題核心研究及立場方向，並實質探討公投案內容，不排除在各地舉行座談會，讓民眾能夠一同了解及認識公投議題的實質意義。

(中時 )