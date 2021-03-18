台灣基進立委陳柏惟罷免案，目前正進行二階段連署，對此，資深媒體人黃暐瀚分析，在民進黨表態協助陳柏惟後，罷免成功機約為6成，並曝陳柏惟之所以頻嗆聲，背後有其盤算。但不少網友留言不認同黃暐瀚稱罷免成功率僅6成，表示陳柏惟的罷免是擋不住的，民進黨幫助他只會讓仇恨值擴大。

「刪Q總部」發起罷免陳柏惟，已展開第二階段連署活動。據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨（17日）在中常會表示，目前看來，國民黨會先處理陳柏惟的罷免案，可能8月公投後再處理吳思瑤的罷免案，「刪Q」這場的罷免，民進黨中部地區黨公職都會全力協助。

對此，黃暐瀚今（18日）在其主持的《POP撞新聞》上表示，當初有許多網友認為陳柏惟和無黨籍高雄市議員黃捷不一樣，民進黨不一定會挺，現在民進黨中常會已如他預期的表態；綠營其實不是很在乎陳柏惟，民進黨會出手是因為「希望罷免綠營的聲勢能被神的手擋住」。

黃暐瀚進一步分析，罷免陳柏惟的確會有很多人出來投票，但數字要過罷免門檻有難度，陳柏惟也很清楚民進黨會出手幫忙；而陳柏惟為何敢嗆聲那些引戰話，則是因為陳柏惟要拉抬台灣基進黨的聲勢，希望在2022年的市議員選戰中有所收穫，這就是其盤算。

但對於黃暐瀚預測罷惟難度，許多網友都留言表示不認同，「擋不住的，這只是仇恨值累積的持續擴大而已」、「中二選區想要繼續中二，也是自己選的」、「民進黨救刪Q夠無恥」、「​擋不住了」、「​一定要罷免陳柏惟這個爛貨」​​。

(中時新聞網)