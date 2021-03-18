南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，繼去年7月30號推出迷你專輯《NUNU NANA》後，昨日(3/17)也正式發行全新單曲《어떤X (What Type of X)》，MV中火辣的造型與洗腦的旋律，都令網友驚艷不已。

Jessi出道多年，無論台上、台下，總以前衛、性感的穿搭風格受到關注。先前，Jessi便率先在個人IG上公開多張專輯形象照，MV中浮誇的暗黑女王造型及透視貼身繃帶裝，皆讓Jessi凹凸有致的曲線全都露，搭配節奏感強烈的洗腦旋律及帥氣舞步，讓網友們看傻了眼，國外網紅更以「大開眼界」讚賞新歌，讓Jessi感動轉發並感謝粉絲的支持，MV在短短1天內突破400萬人點閱。

Jessi在昨日除了推出新歌MV外，也在網路上釋出與網路平台合作的「專屬舞台表演，她在影片中穿上大紅色的深V緊身上衣，搭配賽車女郎的包臀短裙與白色長靴，整體造型看起來又辣又殺，她還不忘以「上帝視角」辣秀傲人上圍曲線，再度讓粉絲們全暴動，紛紛留言「姊姊帥到炸裂」、「她永遠都這麼SLAY」、「Jessi姊姊果然是自由靈魂」、「這才是真的女王回歸！」。

Jessi擁有美艷外表及超狂的葫蘆曲線，先前還曾在節目上大方承認整形，嗆辣的真性情使她圈粉無數，IG吸引超過541萬名粉絲追蹤。去年7月她以單曲《NUNU NANA》爆紅後，再透過節目與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」，同樣掀起話題，今年更一連在《第35屆金唱片獎》、《第30屆首爾歌謠大賞》上獲得大獎，人氣直衝天際。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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(中時新聞網)