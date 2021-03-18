睽違1個多月，國民黨前主席朱立倫今天首度公開露面，被視為參選黨主席的起手式。被問到是否認同智庫副董事長連勝文拋出的「專職黨主席」，朱立倫說，他不必為自己設框架，也不必為他人設限。

至於現任主席江啟臣期許成為2024造王者，朱立倫表示，民衆所期待的國民黨的領導人，就是能強力監督執政黨，國民黨的領導人能整合各地的力量或各方面的力量，贏得2022地方選舉。

朱立倫強調，他聽到好多人都講，如果有一天看到的媒體報導裡面少談國民黨的內鬥或者紛擾，而是強調在每一個重要議題上面能夠監督好執政黨，扮演好的在野黨的角色，他覺得距離國民黨重新執政就不遠了。

傳出江啟臣頻挖牆腳引發朱立倫不滿，朱先是反問記者「哪件事？」，隨後說「不太記得」，但不需要放話，國民黨絕對全面合作，不會正面對決。

NCC日前表示，中廣董事長趙少康若任黨職，最高恐遭罰200萬元，朱立倫說，趙少康是國民黨員，也是黨的重要力量，希望黨內各方力量合作團結，這段時間他和趙多次見面，都是談正面合作，不管哪一位的議題，都是支持關心的。

(中時 )