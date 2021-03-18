18日，日本經濟再生大臣西村康稔（Yasuhisa Nishimura）表示，日本政府防疫顧問團原則上已同意，目前還在大東京地區實施的緊急狀態，可望如期於21日解除。但最後還需首相菅義偉，於日本時間晚上七點正式宣布。

日本首相菅義偉，早先一步於17日晚間也表示，大東京地區病床數量也空出許多可供使用。這也暗示大東京地區目前遭限制的社交活動，可望在21日恢復至以往正常。

同時身兼日本防疫中心負責人的西村，在與防疫顧問團開完會後表示，21日大東京解禁一事，與會者沒人反對。但學家專家現在擔心的是，新確診者數近來有增加趨勢，疫情擴散有可能再次發生。

西村補充，重要的是抑制疫情，防止病毒大規模擴散出去。希望日本民眾，還是要保持高度警覺心。

日本政府正在收尾，若沒意外的話，日相菅義偉將於當地晚間七點，正式宣布大東京21日將解禁一事。

從元月初開始實施疫情緊急狀況以來，東京都，與周邊的神奈川縣，千葉縣和埼玉縣內，居酒屋等場所均需在晚上8點前結束營業，公司行號也須配合安排適量員工遠距辦公。

不過，神奈川縣17日曾表示，即使21日緊急狀況真解禁，大東京地區還是會繼續要求居酒屋等餐廳場所，直到3月底為止，晚上九點前還是要關門，以減少疫情擴散機會。

日本目前大約有44.7萬人染疫，同時有8,676位不幸疫歿。

(時報資訊)