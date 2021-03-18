《商情》美元跌 紐約棉花電子盤彈升 11:592021/03/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走跌，紐約棉花電子盤反彈回升；因美國聯準會(FED)宣布2023年前不升息，維持基準利率於近零水準，且調升美國經濟成長與通膨預測，美元應聲走低，吸引投機買盤進場，支撐棉價電子盤止跌反彈0.5%。 周四(3/18)截至台北時間上午11點30分止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨報每磅87美分，上漲0.49美分，7月棉花期貨報每磅87.96美分，上漲0.45美分。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤呈跌 《國際金融》觀望味濃 歐股收黑 (時報資訊) #電子盤 #棉花 #紐約 #CE #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》天氣改善 周四大豆電子盤回跌 11:082021/03/18 財經 《國際油價》庫存增加 原油期貨連3跌 09:432021/03/18 財經 《商情》美元走強 拖累紐約期金收跌 09:432021/03/18 財經 《晨間解盤》外資偏空 高檔震盪(日盛投顧提供) 09:202021/03/18 財經 美股全面收高 台股早盤上漲逾百點 10:002021/03/18 財經 台積貼息 台指期外資保守 04:102021/03/18 證券．權證 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 00:032021/03/18 財經 《商情》預期產量增 紐約棉花回跌 10:172021/03/18 財經 美元轉強＋外資匯出 新台幣匯率見拐點 04:102021/03/18 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤止跌 11:082021/03/18 財經 美銀：通膨躍美股最大風險 04:102021/03/18 全球財經 財經熱門新聞 打炒房再出手？央行今開理事會 五大重點搶先看 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 日報 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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