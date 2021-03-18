美元走跌，紐約棉花電子盤反彈回升；因美國聯準會(FED)宣布2023年前不升息，維持基準利率於近零水準，且調升美國經濟成長與通膨預測，美元應聲走低，吸引投機買盤進場，支撐棉價電子盤止跌反彈0.5%。

周四(3/18)截至台北時間上午11點30分止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨報每磅87美分，上漲0.49美分，7月棉花期貨報每磅87.96美分，上漲0.45美分。(商品行情網)

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(時報資訊)

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