警方攔檢改裝車，除依法掣單舉發外，同時也要求拆除改裝的排氣管，並限期前往監理單位複檢，直到改善合格為止。（警方提供）

金門警方連日來取締飆車，民眾普遍叫好，肯定夜間安靜許多，希望攔檢勤務持續下去。金城分局在重點路已查獲改裝車4輛，另截獲1輛酒駕的BMW百萬名牌，駕駛酒測值竟高達0.79，逕依公共危險罪現行犯逮捕法辦。

警方是在16日晚間於伯玉路段執行專案攔檢勤務，發現這輛百萬名車有意閃避，一度還緊張駛入對向車道，擔心危及其他人、車安全，當即迅速攔下酒測，結果酒測值高達0.79，遠超0.25即移送法辦的標準，研判真的喝了不少，還好即時成功攔截，否則難保不會發生事故。

警方另查獲4輛改裝車，除依法掣單舉發外，同時也要求拆除改裝的排氣管，並限期前往監理單位複檢，直到改善合格為止。

金門最近再颳起飆車歪風，飆仔不但在郊區道路競速，也在鬧區呼嘯炸街，刺耳聲音引起民眾反感，網路一片撻伐聲浪，痛罵加裝刺眼燈管，深夜飆速的改裝車是「破車」、「電子花車」，自爽卻擾人清夢，讓人十分討厭。

金城分局強調，未來將不定時會同環保局、監理站執行聯合稽查，針對飆仔經常出沒時段、路段，加強路檢攔查勤務，包括取締酒駕在內，希望民眾切實守法，以免害人害己，後悔莫及。

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(中時 )