新北市「台北港特定區第二種產業專用區招商案」由輝達玻璃及新竹物流合作得標，預估未來將投資23億，創造近600個就業機會，打造八里成為智慧製造及智慧物流產業園區。新北市長侯友宜18日出席投資啟動典禮，強調投資金額不是最高，但卻是最精準的投資，也呼籲有意入主的業者盡快行動，絕對值回票價。

侯友宜表示，八里擁有先天台北港區功能，位於大台北地區中心，具有重要戰略地位，這次輝達玻璃及新竹物流投資八里，代表著當地製造及物流產業的結合，將會相輔相成，呈現出台北港完整的產業特性。

侯友宜說，未來淡北道路及淡江大橋等交通建設完善後，加上零接觸經濟的電商、物流以及冷鏈等，將會是所有產業發展技術關鍵，新北市未來將持續協助產業排除投資障礙，深耕八里在地，並攜手交通部一起加速各項交通建設，共同促進八里繁榮與發展。

經發局表示，「台北港特定區第二種產業專用區」在七、八年前還是一片農業區，隨著台商回流、美中貿易種種因素下，產業用地需求日益增加，經變更為產業專用區，同時隨著淡江大橋、淡北道路、輕軌等交通建設即將陸續完工，提供區內完善的公共設施，強化投資人信心。

本次新竹物流將設置海運快遞暨北區轉運中心，每月處理超過300萬貨件流通，內部規畫包括冷鏈物流中心、醫藥物流，以及電商產品自動倉儲中心，打造台北港成為國際物流樞紐。

另輝達玻璃從事玻璃批發、加工，從違章工廠起家，到登機合法化，近年輝達將從傳統產業轉型跨入高科技產業，將傳統玻璃研發應用至太陽能面板、液晶電視面板、平板電腦、手機等觸控產品，甚至是汽車產業，希望在八里生根茁壯、為台灣玻璃產業創造新的成長動能。

經發局表示，未來將吸引更多人口、商業、產業等活動，結合在地十三行博物館、左岸公園、腳踏車道等資源，型塑八里成為遊憩、文化與產業機能兼具之複合型國際港灣城市，帶動周邊區域共榮發展，實現「樂活宜居新北市」。

(中時 )