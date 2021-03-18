傳故宮將改隸文化部沸沸揚揚，日前文化部公布的新任政務次長李靜慧，更被外界解讀為是未來故宮改隸的「超前部署」，18日國立故宮博物院院長吳密察赴立院教育文化委員會報告備詢時仍表示「尊重行政院」。

立委萬美玲質詢時提出，故宮若改隸文化部，是否會緊縮編制或預算？吳密察強調，行政院長蘇貞昌曾在立院總質詢時明確表示，故宮若改隸文化部，「在人、錢上不會有所改變」。但萬美玲進一步質疑，若預算、員額都不會有所改變，那麼現行已運作得頗有成效的故宮，為何仍要規畫改隸文化部？

立委萬美玲、林奕華、李德維等都指出，若故宮改隸於文化部轄下，則勢必編制不同，以國立台灣美術館（三級機關）為例，館長為簡任12至13職等，副館長為簡任11職等，主任秘任簡任10職等；而故宮院長為特任，副院長簡任14職等、主任秘書簡任10職等，即可見不同。

李德維便指出：「若故宮改隸文化部，意味將來將和升級的台灣歷史博物館、台灣文學館平起平坐？院內員工心聲如何？」吳密察強調博物館實際因藏品和表現而有區別，但立委仍指出，「降為三級，可預期未來人力、物力都會遞減」畢竟會與其他三級機關平起平坐，並進一步詢問院長「現在是部長級，改隸變為局長，會接受續任嗎？」吳密察則表示自己下周就65歲了，續任與否仍會考慮自己的能力、健康等問題。

吳密察坦承，政院曾向自己電話諮詢國際各大博物館的編制經驗，自己指出各博物館多屬文化部，林奕華則強調「羅浮宮館長是總統任命，文化部只是監管；大英博物館是行政法人，美國的博物館屬聯邦政府，不是都隸屬文化部。」吳密察表示，自己作為院長堅持的是尊重專業、量能發揮、臂距原則，同時會爭取同仁權益及機關經費不能減少。

吳密察也表示，故宮目前正在進行「最適組織型態委託研究計畫」，邀集專家學者，根據院方所應堅持的原則，再參考台灣法規進行組織型態規畫，其中討論已久的「行政法人」亦在規畫方向中，預計今年底完成評估報告。

(旺報 )