有關一天吃幾顆蛋不會過量的議題，一直備受關注，日前有醫學雜誌研究發現，每天多吃半顆蛋，將增加7%的死亡風險，醫師揭背後真相指出，一顆蛋黃的飽和脂肪只有1.6克，如果真的是飽和脂肪或膽固醇導致心血管死亡率升高，那兇手絕對是那些肉類、全脂牛奶、油炸零食跟額外添加的油。

擅長肥胖醫學和專業減脂的美女醫生王姿允在臉書以「雞蛋應該怎麼吃？」為題發文表示，《PLOS Medicine》醫學雜誌日前針對50萬人的研究發現，每天多吃半顆蛋將增加7%死亡風險，這個研究跟之前21萬人的大型研究分析結果「每天吃一顆蛋與增加心血管疾病罹患風險無關」相違背，讓許多人無所適從。

王姿允分析，蛋黃的脂肪成份，有70%是不飽和脂肪酸，包括可以抗發炎的omega-3，一顆蛋黃的飽和脂肪只有1.6克。相形之下，喝100c.c.的全脂牛奶，飽和脂肪就有2.5克，100克的洋芋片或牛肉，都含有超過15克的飽和脂肪，如果真的是飽和脂肪或膽固醇造成心血管疾病死亡率升高，那兇手絕對是那些肉類、全脂牛奶、油炸零食跟額外添加的油，怎麼可能是1.6克的蛋黃？

另外，根據近期發表在《美國醫學期刊：內科醫學》針對7萬多人的研究顯示，多吃植物蛋白為主的飲食，與總死亡風險和心血管相關死亡風險降低有關，可見植物性低飽和脂肪跟高纖維，跟總死亡率下降有關。

王姿允說明，如果你是奶蛋素者，唯一的動物性蛋白質來源就是雞蛋，可以一天吃兩顆蛋都沒問題；若你是可以控制一天的瘦肉加低脂魚類在小於150克者，天天一顆全蛋是ok的。但若你是無肉不歡或愛吃油炸零食者，飽和脂肪可能動輒爆表，建議2-3天吃一顆蛋。

此外，烹調方式也是關鍵，不管是蛋或肉，用水煮/清蒸/乾煎/無油氣炸/烤等無油的方式料理，都可以降低飽和脂肪的攝取，王姿允提醒，千萬不要邊吃零食油炸邊問蛋黃能不能吃，若總是在吃高糖、高油的飲食，就算不吃蛋也導致死亡率升高。

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(中時新聞網)