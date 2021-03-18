俄羅斯日前發生棕熊逃出動物園後，在路上遊蕩、猛追路人的事件，畫面顯示，這頭棕熊在追趕過程中遭公車迎面撞上。

台灣近期頻傳動物園動物脫逃的意外，俄羅斯日前也發生一頭棕熊逃出動物園後，在路上遊蕩、猛追路人的事件，不過不像台灣動物最終返家、獲得安置，這頭棕熊在追趕過程中遭公車迎面撞上，送醫治療後，飼主還表明希望射殺棕熊。

俄羅斯日前發生棕熊逃出動物園後，在路上遊蕩、猛追路人的事件，畫面顯示，這頭棕熊在追趕過程中遭公車迎面撞上，自行脫困後，繼續在路上亂竄。

英國《太陽報》（The Sun）報導，俄羅斯中部西伯利亞城市下瓦爾托夫斯克（Nizhnevartovsk）日前發生棕熊在路上猛追路人的事件。當地居民拍下，一頭棕熊在積滿雪的城市街道上靠近一名背對著牠講電話的男子，男子轉頭看見棕熊後，起先還很鎮定地繼續講電話，直到棕熊一步一步靠近，並且用頭頂男子後，他才拔腿狂奔。

男子沿著街道跑，棕熊在後頭狂追，他最後衝過馬路，成功甩掉棕熊，不過後頭迎面而來的公車卻閃避不及，直接撞上棕熊。沒想到棕熊最後還能自行脫困，持續在車水馬龍的街道上亂竄，讓路人及駕駛看傻了眼。

不像台灣新聞事件中脫逃的動物最終返家、獲得安置，這隻棕熊的故事令人難過，原來牠是附近一間旅館附設私人動物園飼養的棕熊，據悉生活環境並不好，被關在狹小的籠子裡，脫逃後在街上晃了一個多小時，目擊者形容牠看起來非常「害怕」而且「困惑」。

當地警方後來成功圍捕棕熊，並且將牠送醫，所幸只有輕傷，不過飼主阿加耶夫（Anvar Agayev）拒絕讓牠返家，還允許警方槍殺牠，當地政府最終決定為棕熊尋找新家。

飼主允許射殺棕熊的行徑也遭到網友砲轟，痛批園方是「怪物」，把棕熊關在籠子裡，只為了吸引遊客。下瓦爾托夫斯克市長季諾霍夫（Vasily Tikhonov）表示收到許多民眾關切，希望當局不要射殺棕熊，也有人要求直接野放森林。

(中時新聞網)