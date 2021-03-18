星座專家白瑜在媒體上揭露前夫外遇，但前夫認為內容不實且無關公益，怒告白瑜加重誹謗並求償。台北地院民庭今（18日）開庭，白瑜的律師答辯說，受訪內容還融合其他友人的經歷，就是不希望指涉到特定人，且白瑜有2段婚姻，言論並非針對提告的前夫或任何人，希望和解；前夫律師則稱，原告暫無和解意願，還要再討論。

白瑜2020年間接受採訪及在「命運好好玩」節目上，稱與前夫登記結婚當晚，聽到前夫接到一通女性來電說：「我撥了好多的電話才找到你耶！我真的很想你...」她當場崩潰將自己鎖進衣櫃；另外，前夫因工作移轉到印度，讓她放棄自己的大好前途，事後卻發現前夫和很多女生關係密切，因此得了憂鬱、恐慌症及併發哮喘。

在網路新聞「結婚當天抓老公外遇！星座專家白瑜『憂鬱併發氣喘險喪命』 婚姻撐13年心碎」刊登、節目播出後，前夫認為言論不實且無關公益，提起民、刑事訴訟，刑事部分台北地檢署已依加重誹謗罪起訴白瑜，民事部分北院民庭18日開庭審理，雙方均委由律師出庭。

白瑜的律師表示，原告用作證據的節目影片，有經過他人合成剪接變造，不能作為證據；另依司法實務見解，侵害名譽權的要件，必須是社會一般人均能知曉言論的指涉對象，但報導及節目上言論都是用前夫、老公等空泛字眼，白瑜與前夫都不是高人氣人物，且白瑜有2段婚姻，一般民眾並無法知悉言論對象就是原告。

白瑜的律師並說，當時是採記單位要求提供自身經歷故事，白瑜為迎合要求，才結合其他朋友的經驗，避免指涉到特定人，並非全部都是白瑜自身經歷。

前夫律師反駁，報導刊登後，原告接獲許多親友轉貼新聞，詢問「這是真的嗎」，顯然足以辨識言論對象；原告曾傳訊告知不實報導已嚴重影響名譽，白瑜沒有否認，竟還反問「請問哪邊不實」，顯然就是針對原告，且刑事加重誹謗已起訴，足證白瑜侵害原告名譽權。

由於雙方還要補充書狀，且白瑜表明有和解意願，律師還得回去詢問前夫意見，法官庭末諭知本案候核辦。

(中時 )