台東縣政府建設處辦理污水下水道工程傳出弊案，法務部廉政署16日到縣府城鄉環境工程科調閱資料，並帶走2位承辦人，其中1人經檢察官複訊後10萬元交保。

台東縣議會18日召開臨時會，要求台東縣府針對此案做專案報告，縣議員林參天質問建設處長許瑞貴是否有公務員涉收回扣、接受宴飲、性招待等，許瑞貴表示不知情；政風處長余世銘則說，此案由檢察官指揮偵辦，目前無法說明偵查內容。

議會18日舉行第19屆第13次臨時會時，要求建設處長許瑞貴及政風處長余世銘對此案做專案報告，縣議員林參天隨後質詢時追問縣府辦下水道工程，是否涉及公務員收受回扣、接受不當宴飲或性招待等？並質問許瑞貴是否陷害忠良？

然而，許瑞貴對林參天的質問相當不滿，怒嗆：「如果你舉證我有陷害同仁，我馬上辭職，如果沒有，你辭職！」兩人針鋒相對，僵持不下，直至麥克風消音後，許仍盛怒難消，要求林參天舉證。

不過，余世銘證實縣府確實有2位同仁被帶走，其中1人以10萬元交保。許瑞貴表示，當天2位同仁被帶走後，其中1人於傍晚回到辦公室，許向這位同仁稍微詢問，僅知事涉洩密，但詳情他並未繼續追問。至於另1位同仁，目前請假中，至今仍未遇到他，由於他的行動電話被查扣，目前也打不通，所以，他不知道這位同仁被調查的內容。

(中時 )