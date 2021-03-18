紅襪主力投手「E-Rod」羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)去年確診新冠肺炎，之後又因病毒引發心肌炎，整季沒丟任何一場比賽，讓紅襪輪值出現難關，不過今年他健康回歸，紅襪隊宣布他將要在台灣時間4月2日主場開幕戰對上金鶯先發。

E-Rod去年原本在賽爾(Chris Sale)因為韌帶重建手術確定報銷後擔任開幕戰先發，結果他先確診新冠肺炎，康復後又因病毒引發心肌炎，整季因此報銷，不過他前年拿下19勝的表現仍受球團重視，在未丟任何一球的情況下還端出1年830萬美元(2.34億台幣)與他續約，E-Rod從去年11月初才開始恢復訓練，備戰今年賽季。

E-Rod傷癒歸隊後今年投入春訓熱身賽，目前總計投3場共11.2局失3分，被敲8安、14次三振，自責分率僅2.31，今日丟完後總教練柯拉宣布他將為開幕戰先發，「他是世界上最好的球員之一，他在2019年球季有很出色的表現，雖然去年不能投球但他現在很健康，只用51球就投5局，他就是我們開幕先發投手。」

「如果能有這個機會，我當然樂意接下這份任務，因為這是所有投手都想在生涯達成的成就。」E-Rod聽聞自己將在開幕戰先發後說，「我真的很感激今年還有這樣的機會，成為今年球隊的第一任投手真的很榮幸。」

(中時 )