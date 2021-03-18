為落實108課綱多元適性理念，，教育部透過「高級中等學校均質化計畫」，以適性學習社區為單位，推動社區內教育資源共享、社區共同特色課程發展等教育奠基工作。在這項計畫推動下，多年來社區學校已能釋放相當的教育資源，彼此互相支援分享，提供跨校選修課程，滿足學生深廣學習需求。

教育部舉例，國立嘉義高中就以科普教育推動著手，發展學校天文觀測特色課程，辦理國高中天文營隊、與他校合作開設天文觀測課程並提供學校天文臺供社區學校使用等。另發展創客課程，除供社區學校實驗室及師資外，更與華南高商、嘉華高中辦理跨校選課，提供三校學生更多元的學習選擇。

另外，國立虎尾高中藉均質化計畫輔助，發展科學探索教室，並肩負起社區各項科普教育發展工作，如：科普種子教師培訓、自製教具工作坊、科普主題營隊等，並提供該校科普教室空間分享給社區內其他學校使用。

虎尾高中並結合大學校院開設多項主題發展，如：波動共振、生活中的物理、富蘭克林靜電鐘、混沌擺、靜電等主題教學、教具開發及研習等，成果豐碩，吸引許多學校前往取經。

教育部表示，均質化計畫長期推動的社區共享機制，提供社區學校間跨校學習、選課及課程發展，達成學生多元適性學習的教育需求。教育部將持續強化並透過均質化計畫，推廣教育資源共享與跨校開課活動，活絡社區課程及教育資源，提升學生素養與未來競爭力。

(中時 )