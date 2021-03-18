開發台灣深度多元旅遊體驗，交通部指導、資策會運用VR等數位科技，結合霧峰百年文化古蹟、在地農業觀光，打造霧峰觀光圈，推動智慧觀光數位轉型。

霧峰觀光數位轉型有兩大特色，首要針對在地農業觀光，以霧峰農會酒莊結合VR科技為例，創造眼觀、耳聽、風吹、拂稻、聞香等數位體感，讓民眾體驗到農事、文化、教育及品酒樂趣。

另一特色是以象徵臺灣民主精神的「立法院民主議政園區」結合數位科技，將園區各地標加入虛擬閉口獅「民民」角色，帶著民眾尋訪特色地標闖關，體驗創新的科技文化探索之旅。 交通部長林佳龍表示，疫情重創全球，旅遊型態改變，但是危機也是升級的契機，因應5G、AI、IOT、自駕等發展趨勢，積極導入智慧科技應用，促進觀光數位轉型，推動生態鏈業者串聯合作，逐步往結合地方創生之目標邁進。

霧峰是南投縣與臺中市往返交通要道，也是觀光客前往日月潭必經地，景色宜人且富有歷史文化底蘊，結合虛擬實境等科技，將促進產業升級，帶動中部觀光再升級。

(工商 )