台灣基進立委陳柏惟罷免案闖進第二階段連署，民進黨祕書長17日在中常會表示「民進黨與中部黨公職都會全力協助陳柏惟因應」。對此刪Ｑ總部表示，民進黨跟欺騙選民、政見跳票的立委走在一起，無法尊重是非不分的政黨，「現在有更大隻的鯨魚加入戰場，勢必需要更多小蝦米們加入罷免行列來與之抗衡。」

罷免案領銜人楊文元表示，政治是眾人之事，任何人支持或反對都予以尊重，但是民進黨如果要跟欺騙選民、政見跳票的立委走在一起，面對這樣是非不分的政黨，總部無法尊重。

楊文元指出，民進黨將範圍擴大到「中部地區」黨公職，儼然是將戰場擴大到台中第二選區之外；民進黨先是派了高雄空降的人到第二選區參選，後又要求非選區內的黨公職加入反對罷免，完全不尊重台中第二選區民眾的意志與心聲，總部感到十分遺憾。

楊文元重申，雖然不理解民進黨為何介入，但是罷免陳柏惟無關藍綠、沒有統獨問題，所以也盼民進黨三思而後行，是否要介入此次公民行動，並且支持一個政見跳票、無心服務地方、背棄人民食安健康、刻意分裂族群造成對立、立院發言荒腔走板等問題的立委。

楊文元強調，自始至終我們都是小蝦米對抗大鯨魚，現在有更大隻的鯨魚加入戰場，勢必需要更多的小蝦米們加入罷免行列來與之抗衡。

楊文元說，因為我們背後有在地鄉親當靠山，我們也呼籲選區鄉親勇敢站出來，將手中寶貴的連署書提供給罷免總部，今年暑假就要讓這位不適任的立委離開立法院。

(中時 )