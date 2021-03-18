美國聯邦通訊委員會（FCC）17日表示，將啟動程序決定是否終止中國聯通美洲公司和太平洋網絡有限公司（Pacific Networks Corp）及旗下全資子公司ComNet LLC在美國境內提供國內州際和國際電信服務的授權。

路透報導，美國聯邦通信委員會於2020年4月公布命令，警告可能關閉三家中國國有電信公司的美國業務。除上述兩家外，還包括中國電信。中國聯通美洲公司已擁有近20年的授權，在美國提供國際電信服務。

FCC於2020年12月啟動撤銷中國電信授權的程序，中國電信是中國最大的電信公司，近20年來一直被授權在美國提供電信相關服務。

聯邦通信委員會委員史塔克斯（Geoffrey Starks）指出，許多中國電信運營商也擁有在美國境內運營的數據中心，FCC目前沒有權力解決這一潛在的國家安全威脅。

早先於2019年5月，美國聯邦通信委員會投票拒絕給予中國國有電信公司中國移動在美國提供服務的授權，理由是中國政府可能會藉此對美國政府進行間諜活動。

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