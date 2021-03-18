行政院上周強勢通過房地合一2.0方案，商總主席賴正鎰指出，從央行去年11月祭出信用管制，被外界詬病的紅單問題，幾乎已銷聲匿跡，如今再傳出房地合一2.0新制將上路，據掌握最新預售案場消息，首購族買氣不受影響，但投資客已降為零，置產族也下滑3、4成，推估今年預售屋整體成交將大減三成。

在政府一波波打房，近期又祭出房地合一稅2.0方案，賴正鎰指出，對建商經營方針定會造成影響，下半年恐有不少個案會延後推出，且未來不少業者應會選擇成屋才開始推案，成屋個案比例將會增加。

他並預期，在這一波打房下，預售巿場今年全年成交值將大減3成，但在建築成本增加，加上政府猛加稅，價格雖不會大幅成長，但也不會下滑，亦即巿場將呈現「量縮價平」。

對於房地合一2.0方案目前評估日出條款包括，取得溯及2016年、出售不溯、擬今年7月上路；或是取得出售都溯及2016年、新制7月上路，並以第一項方案最可能上路，賴正鎰認為，法令不應溯及既往，且房地合一稅是一種實價課稅的概念，與土增稅一起課，等於對民眾剝兩層皮，根本是殺雞取卵。

(中時 )