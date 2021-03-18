新竹市光復中學籃球隊參加109學年度HBL高中籃球聯賽，不但闖進四強還獲得破隊史紀錄的季軍，今(18)日新竹市籃球委員會主委鍾淑英、總幹事沈施俊及林耕仁市議員特別親赴光復中學頒贈獎勵金為光復中學籃球隊加油，並期許未來光復中學籃球隊能如同隊上的精神口號般風起猿湧，成為國內高中籃壇的新勢力，為籃球運動訓練出更多優秀的運動員。

圖為林耕仁議員參與球賽，支持學子致力運動項目精進。（圖：資料照片）

籃委會主委鍾淑英曾是籃球員，也是光復中學的傑出校友，她表示..光復中學籃球隊所擁有的資源比起雙北的籃球名校真的天差地遠，但這幾年成績已經可以跟這些名校一較高下實在不容易，真的是學校、家長、教練團、球員大家一起奮鬥出來的成果，她現在是光復中學球員的啦啦隊也是粉絲，她會繼續幫光復中學籃球隊加油。

圖為林耕仁議員參與球賽，支持學子致力運動項目精進。（圖：資料照片）

林耕仁議員則表示，光復中學籃球隊的成績有目共睹，這絕非一朝一夕可以達到的，這是團隊戰力發揮的典範，更是新竹市的城市光榮，今年在小巨蛋場館他和光復中學1100位自發加油團一起吶喊加油的感覺，感到非常熱血。或許這就是高中籃球的魅力，他也會持續支持光復中學籃球隊，並希望能將新竹市的籃球運動發展得更好更健全，舊社國小、培英國中、新竹高商、光復中學，其實各階段的優秀選手在新竹市都有，就是要讓環境更好更專業才能留住球員，甚至吸引優秀球員來投靠，讓新竹變成全國最棒的籃球城市。

光復中學陳定杰教練則表示感謝所有支持光復中學籃球隊的朋友，尤其鍾淑英.林耕仁兩位議員都是長期支持球隊的助力，學校和教練團都會用超過100分以上的努力去指導和訓練球員們，爭取更好的成績。

(中時新聞網)