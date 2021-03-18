聯準會在預期美國經濟將大幅成長之際，仍堅持利率將維持不變至少到2023年的承諾，受隔夜美股再創收盤新高激勵，周四日經225指數早盤表現強勁，晨收大漲1.63%，為30,402.46點，收復3萬點大關。東證一部指數早盤收漲1.15%，為2,006.83點。

Pictet Asset Management策略師表示，投資人有一籮筐在本財年底（3月底）出脫股票的理由，但今天他們出手押注的胃口遠大於縮手退場的賣壓。聯準會消除了利率前景的不確定性，承諾將維持基準利率於近零水準不變，這讓投資人信心大增。

聯準會主席鮑爾表示，受惠於龐大的聯邦財政激勵措施，以及新冠肺炎疫苖的推展，美國將迎來近40年來最強勁的增長，不僅將遠超出歐洲與日本，還將與中國匹敵。受此激勵，美股標普500指數與道瓊指數再度創下歷史收盤新高，道瓊指數更是首度站上3.3萬大關。

晶片股表現強勁，重量級的日經指數成分股東京威力科創早盤跳漲3.9%，發那科漲3%，愛德萬測試測晨收漲4.43%。

不畏北美生產受阻的消息，豐田汽車上漲2.95%，在東證指數成分股中漲幅領先，本田汽車漲0.67%。日產汽車早盤漲0.87%。

航空股走高，全日空（ANA Holdings）漲0.88%，日本航空漲1.31%，此前日本政府疫情對策諮詢小組通過決議，東京地區的緊急狀態將按原訂計畫在3月21日到期。

(時報資訊)