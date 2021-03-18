伺服器需求回溫，且各國持續推動5G基礎建設，銅箔基板廠-台燿(6274)近期訂單狀況良好，由於銅箔處於嚴重供不應求，交期不斷拉長，且價格連番飆漲，台燿亦與國內銅箔基板廠陸續調漲報價，在訂單強勁及漲價效應下，台燿今年業績成長可期，日系外資最新報告給予台燿「買進」評等，目標價144元。

台燿去年下半年業績受全球新冠肺炎疫情及大陸5G基礎建設放緩影響不小，不過，隨著各國疫情趨穩重啟5G基礎建設，且Whitley平台出貨逐步放量，加上車用電子及電動車需求強勁，讓銅箔及銅箔基板近期接單暢旺，銅箔基板價格也因上游銅箔價格連番飆漲而陸續調漲。

台燿2020年合併營收為180.46億元，年成長2.96%，營業淨利為22.73億元，年成長5.43%，營業淨利率為12.6%，年增0.29個百分點，稅後盈餘為17.75億元，年成長1.31%，每股盈餘為6.67元。

隨著市場需求回溫，台燿前2月合併營收為29.64億元，年成長9.08%，由於台燿目前訂單狀況良好，且陸續調漲價格，全年業績成長可期。

日系外資最新報告指出，2020年11月以後需求增溫，讓台燿第4季營運回穩，由於大陸地區基礎建設需求逐步回升，且資料庫中心需求增加，我們將台燿2020年/2021年獲利提高了1%/4%，重申台燿「買進」評等，目標價144元。

(時報資訊)