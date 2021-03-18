圓剛科技（2417）發表兩款新品1080 FHD網路攝影機PW315、PW310P，PW315承襲前款PW513視訊攝影機，搭載了AI智能人臉追蹤、數位變焦(ePTZ)、降噪、美肌、動態濾鏡等功能，為創作者提供高規格的視訊影像；PW310P則主打自動對焦、簡易設定，為遠端視訊提供快速而便利的方案。

圓剛表示，不管在商務活動中，或在生活娛樂裡，人們對於視訊設備的需求有增無減，想要同時兼顧預算與品質，視訊攝影機一直是熱門的選擇。對於個人視訊、影音創作者來說，除了畫質清晰外，可以簡易操作、快速對焦、甚至是追蹤每個精彩瞬間的視訊攝影機，絕對能讓使用者在工作效率或創意發揮上不打折扣。

這次圓剛推出PW315網路攝影機為實況主量身打造，其高達60FPS的影像幀數，讓實況畫面再也不模糊，95度的超寬視角更提供了更多的發揮空間，不漏拍任何精華片段。

對於創作者而言，在需要多人實況或人物訪談的時候，能使用自動跟拍、配合鏡頭內人物縮放的PW315絕對是合適的選擇。PW315搭載的AI智能追蹤技術能追蹤創作者或來賓的嘴部動作，無論是移動位置或更換發言人，系統都能進行自動追蹤。

PW315使用圓剛最新的視訊軟體支援，能調整圖像設置、美肌濾鏡外，更追加了AI智能追蹤和數位變焦(ePTZ)等功能。借助數位變焦(ePTZ)功能，創作者可以透過CMOS影像感測器進行預設鏡位，以切換不同設置來提高影像豐富度並同時保持出色的視訊品質。

而PW310P為同樣為1080p高畫質網路攝影，是圓剛最新款的自動對焦攝影機，體積小巧、隨插即用和快速對焦的特性，大大減輕使用者的負擔，不論是有線上家教、遠距學習的需求，或是在家工作、視訊會議的情境，PW310P精緻卻輕巧的外觀、簡單卻完善的性能絕對能提升工作效率和學習品質。

PW315和PW310P皆採USB連接和免安裝驅動，能與主流視訊、直播軟體Skype、Google Meet、Microsoft Teams、ZOOM、OBS等相容。在硬體方面以鏡頭遮蓋來回應以往消費者最關心的隱私問題，而便利性方面則具備360度旋轉支架，方便使用者快速調整各種角度。

(時報資訊)