美國聯準會重申到2023年基準利率將維持於近零水準不變的承諾，周四南韓股市開高走高，目前KOSPI指數大漲1.25%，為3,085.6點。

美國聯準會決策委員會FOMC緩解了市場對於通膨升溫與提前升息的擔憂。聯準會主席鮑爾並在會後表示，儘管今年美國的通膨率可能升至2.4%，超出央行設定的2%目標，但央行將之視為暫時性的急升，不足以改變維持基準利率於近零水準的承諾。

DS Investment & Securities分析師表示，對提前緊縮寬鬆政策的擔憂已經減輕，市場氣氛大為放鬆，尤其是當聯準會承諾直到2023年都不會升息。

汽車股與科技股走強，但對利率走勢敏感的保險股與銀行股大跌。

三星電子漲1.46%，SK海力士漲2.86%。網站巨頭Naver飆升近7%，其競爭對手Kakao漲3.5%。

製藥大廠三星生物製劑漲1.53%，SK旗下疫苗公司SK Bioscience首日掛牌，股價飆漲30%。

韓元盤中漲0.64%，報1,123.0兌一美元。

(時報資訊)