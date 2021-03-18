墨西哥當地時間17日，日本本田汽車(Honda Motor)宣布，因為上游供應鏈問題尚未解決，故18日起，墨西哥車廠將加入暫時停產的行列。

美國時間16日晚間時，傳出本田在美國安大略省，俄亥俄州，阿拉巴馬州與印第安納州的車廠，目前全都因供應鏈出狀況，導致產線無法發揮平日水準，故停產一周。同時，本田也信誓旦旦表示，墨西哥廠維持正常作業，沒有減產方面的問題。

沒想到才一天時間，就傳出本田墨西哥廠，馬上就要在18日緊急停產的消息。

但本田發言系統僅輕描淡寫說，目前不知墨西哥廠停工到什麼時候，只說墨西哥廠之所以暫停運作，是配合北美其它產線異常作業的本田車廠。

汽車製造業，可說是墨西哥經濟命脈之一。許多全球頂級車商，都有在當地設廠製造。

就墨西哥廠突然停工一事，本田也表示，正著手處理受到新冠疫情影響造成車用晶片短缺，以及最近發生的極端氣候等，許多供應鏈層面上的問題。

(時報資訊)