「新北市國際考古論壇」4月23日於十三行博物館登場，邀請台、日、韓等考古學者，以跨國視訊會議方式分享「史前聚落探究」研究成果；館長柏麗梅表示，22日開放民眾線上報名，正取名額120人，備取50人，全程參與可獲得全勤好禮。

十三行博物館表示，十三行博物館自2018年開始執行的「八里坌千年河口文化再現」計畫，為文化部「再造歷史現場」專案計畫，預計在八里平原上再造十三行文化時期聚落，目前已完成基本設計，此次論壇將與學員分享其他史前聚落復原執行內容，探討考古文化資產再利用的實踐方式。

館長柏麗梅表示，此次考古論壇首度以跨國視訊會議方式，邀請韓國的全谷史前博物館長李漢龍，以及日本兵庫縣立考古博物館部長高瀨一嘉，透過螢幕現身於論壇中發表「首爾市中的岩寺洞史前居住遺址保護與再利用」、「市民參與的史前建物重建之成果與課題」專題演說，現場備有同步口譯服務，讓知識傳遞在疫情影響之下暢通無阻。

柏麗梅指出，史前聚落再造在國內屬新興議題，論壇邀請考古學界權威劉益昌教授、郭素秋教授，透過多年的研究心得提出對聚落重建的見解，對於台灣南島語族建築具有深入研究的關華山教授，也將專題介紹如何由考古遺址追索臺灣史前建築與聚落，內容相當多元精采。

柏麗梅補充，2021年「新北市國際考古論壇」4月23日於十三行博物館演講廳舉辦，報名自3月22日10時起至4月9日17時止，採線上報名，正取名額120人，備取50人，全程參與可獲得全勤好禮。更多資訊請至十三行官網http：／／www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁查詢。

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