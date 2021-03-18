一場突如其來的新冠肺炎疫情，攪亂許多人的生活大計，不確定的未來讓人夜不成眠，輾轉反側。每年的3月19日是世界睡眠日，根據一項針對成人睡眠習慣所做的調查顯示，去年有7成受訪者出現睡眠問題，且4成的受訪者會半夜醒來而中斷睡眠。對此，長庚醫院睡眠中心主任莊立邦表示，睡眠品質不佳，直接影響免疫能力，並提升癌症、心臟疾病、中風、糖尿病、失智症等風險，靠安眠藥不是唯一選項，尋求專業醫師協助找出病因，才是根本之道。

長期關注於呼吸及睡眠照護的飛利浦公司，針對歐、美、亞洲等13個國家、共1萬3千名成人進行調查。在分析數據時特別注意到，雖然我國疫情相對國外緩和，然而隨疫情的波動，因為睡眠問題而到醫院就診的人數明顯減少，大多改用上網尋求解決方法，不過這樣的作法，恐怕延誤睡眠問題的治療黃金期。

根據研究顯示，相對於一晚8小時睡眠，若睡眠時間砍半為4個小時，會使免疫系統中的自然殺手細胞大幅減少。其中若為睡眠呼吸中止症者，更可能提升罹患癌症、心臟疾病、中風、糖尿病、失智症等風險。

●睡眠呼吸中止症難以察覺 全台估有數十萬到數百萬患者 多不自知

如果睡不好的原因是睡眠中止症，通常較難透過改變生活方式獲得改善。根據醫療數據，台灣睡眠呼吸中止症的盛行率約5~10%，估計全台有數十萬到數百萬的患者，但因為睡眠中難以察覺，多數患者恐不自知。

受疫情影響，民眾到醫院就診意願大降，醫師建議民眾不妨選擇居家睡眠檢測，了解日常的睡眠品質狀態。(圖/飛利浦提供)

雙和醫院睡眠中心主任劉文德強調，睡眠呼吸中止症主要症狀為睡覺時上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸道阻塞無法呼吸，長期使腦部氧氣供應不足，進而增加癌症、慢性病及失智症的罹患與惡化風險。

長庚醫院睡眠中心主任莊立邦提起一位案例，這位患有重度呼吸中止症的台商因疫情返國，但他即使晚上早早就寢，白天仍舊昏昏欲睡、精神渙散，同時也影響到了日常的工作，焦慮到晚上更睡不好。後來實在受不了，回到長庚醫院睡眠中心就診，經莊醫師建議後定期回診並持續使用陽壓呼吸器（Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)，不論是白天的精神狀態、夜晚睡眠狀況都改善不少，也減緩感到焦慮的心情。

醫師表示，睡眠為個人健康的重要支柱與根基，睡眠品質不佳將直接影響免疫能力，提升多種疾病風險，如遇睡眠問題，最好盡速諮詢專業醫師協助。(圖/飛利浦提供)

●不要小看一夜好眠的影響 就醫尋求幫助才是正途

除了維持良好生活習慣，睡前別再滑手機、放鬆心情之外，對於因為呼吸中止症導致睡眠品質不佳的患者，美國睡眠醫學會建議使用陽壓睡眠呼吸器，藉由持續維持呼吸道正壓、產生風壓，來防止呼吸道在睡眠時發生塌陷而阻塞。也可透過口腔矯正器、手術治療的方式改善。畢竟睡眠就是健康的重要支柱，看似小事其實卻是重要大事，若有長期打鼾、白天精神不濟等睡眠問題，最好盡早諮詢專業醫師尋求幫助。

(中時新聞網)