全球最大個人電腦廠商聯想集團的母公司聯想控股表示，將以人民幣（下同）15.4億元收購晶片生產商富瀚微的15.9％股份，以促使業務多元化。

香港經濟日報引述聯想控股宣布，旗下全資子公司東方企慧三度向杰智控股收購富瀚微股權，合計約1,275萬股，佔富瀚微已發行股本比例15.94％。聯想控股指出，未計相關交易費用，收購富瀚微每股平均約120.98元，累計總金額約達15.4億元。

報導指出，最後一輪收購5.2％股份的交易尚未敲定。聯想控股表示，此次入股富瀚微是看好半導體賽道和泛安防領域的長期發展潛力，有望提升公司財務投資的投資收益回報。

富瀚微為專注於以影片為核心的專業安防、智慧硬體、汽車電子領域晶片設計開發的企業。富瀚微在晶片算法研究、IP核開發、SoC晶片實現、產品解決方案開發等領域，積累一系列自主核心技術，且保持高比例投入研發。此外，汽車電子領域也逐步成為新的業務增長熱點，其車規級產品已拓入品牌車企並有機會深入合作。

(工商 )