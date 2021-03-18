日本男星柏原崇當年以日劇《惡作劇之吻》、電影《情書》一炮而紅，俊美的長相讓他被封為「20世紀末的美少年」，當年更在台灣掀起一股「崇崇危機」。近年來他淡出螢光幕，本月16日過44歲生日，昨(17日)他難得發文感謝粉絲祝福，更透露近況，指出最近的新身分是在當經紀人，演員工作呈現暫時休息狀態，但仍感到有幸能夠成為一名演員。

柏原崇26年前演出《情書》，飾演男主角藤井樹的少年時代，隔年又因《惡作劇之吻》人氣暴漲，成為亞洲少女殺手，2013年他曾復出客串《惡作劇之吻2013》，讓粉絲感慨時代的傳承。感情方面，他2004年與畑野浩子結婚，但兩年後就宣布離婚，後來和大他2歲的內田有紀交往10年，感情穩定，常被日媒拍到互動有如老夫老妻。

柏原崇當年以《惡作劇之吻》走紅。（圖／中時資料照片）

昨柏原崇久違在微博發文，細心的他還發出中日對照翻譯，說好久不見，去年到今年世界發生重大變化，他生活的環境也變化很大，雖然因此感到困惑，但對每天都充滿感謝，也健健康康地生活著，「多虧大家精心製作的生日視頻，我老柏今年也得到了無線的快充（意指像是被無線充電般精力滿滿）」。

柏原崇發文。（圖／翻攝自柏原崇微博）

柏原崇打趣說：「每年都能在大家溫暖支持下迎來更成熟的老柏，比我幸福的人這世上應該沒有吧」，並分享：「我現在大部分在做藝人經紀工作，演員工作暫休狀態。但每當被大家的笑容和言語包圍時，我感到非常幸福，也非常感謝讓我有幸當上了一名演員」，最後，柏原崇祝大家能健康幸福，在艱困疫情下用正能量語言使人帶來溫暖，還打卡拿到粉絲送的護身符，網友回應：「失蹤人口回歸」、「聽到老柏這個稱呼莫名想笑」、「哇！改當經紀人了」、「柏原君，謝謝您誠摯的感謝與回應，願您永遠被溫柔以待」。

柏原崇曬粉絲送的護身符。（圖／翻攝自柏原崇微博）

(中時新聞網)