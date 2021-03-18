台中市消防局豐南分隊於今（18日）於豐原區南陽路58巷310弄附近進行消防車輛駕駛訓練，不慎發生事故，整輛消防車翻覆路邊，擋風玻璃全碎，現正積極救援中。

臺中市消防局指出，豐南分隊水箱車執行公墓巡邏勤務翻覆案，初判因上坡起步時車輛熄火造成翻覆，其中駕駛28歲謝姓隊員、副駕駛座35歲謝姓隊員2人臉部及肢體擦傷，兩人均意識清楚，送醫急救中。（持續更新）

(中時新聞網)