台中市消防局豐南分隊於今（18日）於豐原區南陽路58巷310弄附近進行消防車輛駕駛訓練，不慎發生事故，整輛消防車翻覆路邊，擋風玻璃全碎，現正積極救援中。

臺中市消防局指出，豐南分隊水箱車執行公墓巡邏勤務翻覆案，初判因上坡起步時車輛熄火造成翻覆，其中駕駛28歲謝姓隊員、副駕駛座35歲謝姓隊員2人臉部及肢體擦傷，兩人均意識清楚，送醫急救中。（持續更新）

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(中時新聞網)

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