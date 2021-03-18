離奇意外 台中消防車巡公墓 上坡剛起步突熄火整台摔爛 12:262021/03/18 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市消防局豐南分隊18日上午執行駕駛訓練，卻發生意外事故，車輛翻覆路邊。（翻攝台中踢爆網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市消防局豐南分隊於今（18日）於豐原區南陽路58巷310弄附近進行消防車輛駕駛訓練，不慎發生事故，整輛消防車翻覆路邊，擋風玻璃全碎，現正積極救援中。 臺中市消防局指出，豐南分隊水箱車執行公墓巡邏勤務翻覆案，初判因上坡起步時車輛熄火造成翻覆，其中駕駛28歲謝姓隊員、副駕駛座35歲謝姓隊員2人臉部及肢體擦傷，兩人均意識清楚，送醫急救中。（持續更新） 合歡山遊覽車拋錨佔車道 雙向塞爆2小時旅客罵翻 離奇連環車禍 捕犬車遭撞直衝五股消防分隊毀5輛車 (中時新聞網) #消防車 #訓練 #路邊 #擋風玻璃 #全碎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎車飛越階梯插進警局大門 值班台員警嚇壞荷槍圍捕 09:472021/03/17 社會 賓士休旅車故障 霧警幫忙驚覺漏油滴滴答答 18:132021/03/17 寶島 社會10點檔》死神開的遊覽車 他縱火自焚拉25人陪葬 19:002021/03/17 社會 事故地附近 11年前曾奪走26冤魂！踩嘸煞車 遊覽車撞蘇花山壁 6死39傷 04:102021/03/17 焦點要聞 金曲歌手盧廣仲熱血領騎 88歲不老騎士為愛啟程 09:372021/03/18 健康 煞不住！北捷文湖線列車測試撞牆 車頭損擋風玻璃破裂 21:242021/03/17 社會 市議員關心中捷3／25將試營運安全問題 中市府：五大驗證加三道防護確保無虞 14:102021/03/17 生活 疑失控連撞1車8機車 台中76歲駕駛老翁受驚 15:012021/03/17 社會 今年預計展店100家 繼光香香雞釋300職缺 04:102021/03/18 產業．科技 秒填息夢碎 台積電早盤貼息還跌3元 09:072021/03/17 財經 宏全重啟菲國設廠計畫 04:102021/03/18 證券．權證 社會熱門新聞 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 新兵練清槍出包遭指責 持鋼盔狂K班長又勒頸下場出爐 - 社會 【蘇花車禍】3分鐘行車紀錄曝光 遊覽車原速度不快 過彎瞬間撞山 - 社會 離奇意外 台中消防車巡公墓 上坡剛起步突熄火整台摔爛 - 社會 警察也跟風！ 改名「超粗大深海鮭魚王」 分局長：有改回來就好 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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