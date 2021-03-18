新北市三重區重新路二段金足成銀樓今（18）日上午9時許剛開店，就遭3名蒙面歹徒尾隨闖入，歹徒們持辣椒水噴灑蕭姓老闆後再以繩索綑綁，強盜店內價值約3千萬首飾後逃逸，警方獲報通報各分局攔截圍捕，中午12時許，永和警方在中和區攔截到63歲彭姓嫌犯，目前仍在圍捕2名嫌犯，擴大偵辦中。

據了解，3名歹徒今天上午9時許，2名歹徒分別騎乘機車1名乘車，頭戴帽子、安全帽到三重區重新路二段、在地經營40年金足成銀樓等待行搶，三人趁蕭姓老闆從二樓住家到店門開門時，衝上前並大呼「不要動」後對蕭男噴灑辣椒水，並以繩索控制蕭姓老闆行動。

三人控制老闆行動後，開始翻箱倒櫃搶走400多兩金飾、2片翡翠和40多顆鑽石，蕭姓老闆的老婆聽到異常聲響，趕緊從二樓住家到店門，赫然發現老公被膠帶五花大綁，趕緊報警求助，據金飾店初估損失3000多萬。

三重警方獲報後，立刻成立專案小組，並通知新北市各區警察攔查可疑車輛，永和警方在中和區和平街188號前攔查到63歲彭姓嫌犯騎乘與犯案時同車輛，上前將彭男逮捕。

彭男遭捕後，矢口否認犯案，並辯稱是朋友「阿義」花了5萬元要他牽這台車，另彭男全身穿著都已換裝，據悉，該車輛車主已經過世，而警方比對身形輪廓後，對彭男說法存疑，目前正在調查中；三重警分局表示，獲報當下立即成立專案小組，並通報新北各分局攔查，目前仍有2名嫌犯仍在逃，三重警方目前已調閱監視器，並追查可疑對象。

(中時 )