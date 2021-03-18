東勢林管處緊急出動空拍偵測，在馬崙山山域未發現明顯煙點。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處森林護管員日前穿梭在煙霧瀰漫的火場。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處森林護管員3月中旬搶救森林火災。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

「谷關七雄」排行第二的馬崙山17日下午冒出火煙，東勢林區管理處接獲台中市政府消防局轉報，立刻出動空拍機偵測，並動員9位森林護管員背負水袋趕赴現場，發現是登山客取火野炊所留下的痕跡，護管員將灰燼澆熄降溫，所幸只是虛驚一場。

東勢林管處表示，今年以來短短2個半月轄區已發生4起森林火災，林務人員及空勤總隊等相關救火單位人員疲於奔命，累計共動員221人次，耗費22個日夜忍受高溫埋首火場進行救援。

昨日驚傳疑似再度發生森林火災，東勢林管處所有人員心驚膽跳，做好隨時出發滅火的心理準備，幸好經過確認，現場僅遺留高溫餘燼，惟大量枯枝落葉堆積而成的餘燼，若無確實降溫撲滅，相當容易復燃，經過森林護管員確實澆熄降溫，所有人終於放下心頭大石。

東勢林管處提醒民眾，除依森林法第34條規定經該管消防機關洽該管主管機關許可者，不得有引火行為，違者最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任。

(中時 )