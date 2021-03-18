拓荒者與鵜鶘本季已經有兩次交手，2/18第一戰拓荒者以126:124的些微差距取得勝利，第二戰3/17也就是昨日仍由拓荒者用1分之差拿下對戰第二勝，最終比分125:124。兩隊明日(3/19)上午10:00將進行第三次對決，鵜鶘有沒有機會在雙方例行賽的最後一次交手成功雪恥呢？

拓荒者目前戰績23勝16敗，以59%的勝率排名西區第6、鵜鶘17勝23敗勝率43%位於西區第11，兩軍同樣重攻輕守，論進攻能力拓荒者與鵜鶘(每百回合得分Offensive Rating 116.0及115.9)分別排名聯盟30隊中的第6和第7，防守方面哥倆好就像是約好了一般(每百回合失分Defensive Rating 116.4及116.0)為聯盟倒數第2與第3！這也是為什麼拓荒者與鵜鶘前兩次交鋒合計會有250及249如此高的得分了。

再來談談兩隊相異之處，拓荒者得分大多來自於6屆入選全明星賽的李勒德(Damian Lillard)及方傷癒歸隊的麥考倫(C. J. McCollum)兩名後衛，而三分投射又同是他們的拿手好戲，故拓荒者場均三分命中數高達16.2球，是聯盟排名第2多的球隊；鵜鶘的進攻以2019年選秀狀元威廉森(Zion Williamson)和2016年選秀榜眼英格拉姆(Brandon Ingram)為主體，兩人分別擅長衝擊禁區以及中距離投射，因此三分球並非鵜鶘主要得分手段，場均僅投進11.3顆三分位於聯盟第23名。雖然遠距離投射不及對手，但身材壯碩的鵜鶘在油漆區就顯得意氣風發，合計前兩次交手，鵜鶘可是比拓荒者多抓下29顆籃板球！

拓荒者碰頭鵜鶘流於進攻火併，週五之役首推大分，喜歡運彩場中投注的朋友們，可以在比賽當下觀察場上態勢，雙方進攻打鐵、手風不順的之時，就是各位猛力投注大分的好機會。鍾意高賠的玩家可以試試鵜鶘不讓分玩法，前兩戰雙方打得難分難解，若是拓荒者一個三分失靈，鵜鶘很有可能趁勢拿下比賽勝利。

(中時新聞網)